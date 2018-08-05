В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка

фото Дмитрия Дзюбина.

В субботу, 4 августа, на площади Ленина в Туле прошла большая пенная вечеринка. Она стала частью программы проекта «Нескучный город».

Вечеринка продолжалась около четырех часов. Все это время настроение гостям создавали зажигательные сеты от известных тульских диджеев: Mayson, Resource, Liss, Stels и Ivan Alto, а также конкурсы и танцы Go-go.

Сегодня, 5 августа, на этой же площадке пройдет официальный этап чемпионата России по автозвуку в формате Russian Bass Restart (RBR). Гостей ждут: шоу громких автомобилей, призы и подарки. Начало с 12:00.