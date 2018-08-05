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В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка
фото Дмитрия Дзюбина.

В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка

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В субботу, 4 августа, на площади Ленина в Туле прошла большая пенная вечеринка. Она стала частью программы проекта «Нескучный город».
 
Вечеринка продолжалась около четырех часов. Все это время настроение гостям создавали зажигательные сеты от известных тульских диджеев: Mayson, Resource, Liss, Stels и Ivan Alto, а также конкурсы и танцы Go-go. 
 
Сегодня, 5 августа, на этой же площадке пройдет официальный этап чемпионата России по автозвуку в формате Russian Bass Restart (RBR). Гостей ждут: шоу громких автомобилей, призы и подарки. Начало с 12:00.
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В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 1
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 2
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 3
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 4
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 5
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 6
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 7
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 8
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 9
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 10
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 11
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 12
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 13
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 14
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 15
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 16
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 17
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 18
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 19
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 20
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 21
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 22
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 23
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 24
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 25
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 26
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 27
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 28
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 29
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 30
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 31
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 32
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 33
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 34
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 35
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 36
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 37
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 38
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 39
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 40
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 41
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 42
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 43
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 44
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 45
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 46
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 47
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 48
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 49
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 50
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 51
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 52
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 53
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 54
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 55
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 56
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 57
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 58
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 59
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 60
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 61
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 62
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 63
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 64
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 65
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 66
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 67
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 68
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 69
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 70
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 71
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 72
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 73
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 74
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 75
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 76
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 77
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 78
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 79
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 80
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 81
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 82
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 83
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 84
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 85
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 86
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 87
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 88
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 89
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 90
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 91
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 92
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 93
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 94
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 95
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 96
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 97
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 98
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 99
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 100
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 101
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 102
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 103
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 104
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 105
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 106
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 107
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 108
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 109
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 110
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 111
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 112
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 113
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 114
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 115
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 116
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 117
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 118
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 119
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 120
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 121
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 122
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 123
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 124
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 125
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 126
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 127
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 128
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 129
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 130
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 131
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 132
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 133
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 134
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 135
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 136
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 137
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 138
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 139
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 140
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 141
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 142
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 143
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 144
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 145
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 146
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 147
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 148
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 149
В центре Тулы прошла большая пенная вечеринка, Фото: 150
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:34 +6
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