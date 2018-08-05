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Ночью в Туле в ДТП погибла женщина-пешеход
По предварительной информации УГИБДД, 30-летняя женщина переходила дорогу когда ее сбил ВАЗ-2115.
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня ночью около 01.30 на улице Дм. Ульнова в районе дома № 2.
По предварительной информации УГИБДД, 30-летняя женщина переходила дорогу когда ее сбил ВАЗ-2115.
Как сообщают очевидцы, «пятнашка» несколько метров протащила ее на капоте. От полученных травм она скончалась на месте.
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