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Ночью в Туле в ДТП погибла женщина-пешеход
фото и видео из группы vk.com/tulazest

Ночью в Туле в ДТП погибла женщина-пешеход

По предварительной информации УГИБДД, 30-летняя женщина переходила дорогу когда ее сбил ВАЗ-2115.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня ночью около 01.30 на улице Дм. Ульнова в районе дома № 2.

По предварительной информации УГИБДД, 30-летняя женщина переходила дорогу когда ее сбил ВАЗ-2115.

Как сообщают очевидцы, «пятнашка» несколько метров протащила ее на капоте. От полученных травм она скончалась на месте.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:28 +2
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