В Тульском цирке стартовала новая программа «Тайна пирата»

Фото Алексея Пирязева.

17 декабря 2016 года в Тульском цирке стартовала новогодняя программа «Тайна пирата».

Во время спектакля артисты цирка разыгрывают перед зрителями динамичную приключенческую историю. Пираты похищают у Деда Мороза Снегурочку и волшебные часы, которые умеют переносить ребят в прошлое и будущее. Команда моряков во главе с капитаном отправляется в плавание, чтобы вернуть украденные пиратами сокровища.

Большой фоторепортаж со спектакля, интервью с артистами и мнения туляков о представлении читайте в специальном материале Myslo.