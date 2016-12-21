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В Тульском цирке стартовала новая программа «Тайна пирата»
Фото Алексея Пирязева.

В Тульском цирке стартовала новая программа «Тайна пирата»

Главным сюрпризом для зрителей стали медведи-канатоходцы.

17 декабря 2016 года в Тульском цирке стартовала новогодняя программа «Тайна пирата».

Во время спектакля артисты цирка разыгрывают перед зрителями динамичную приключенческую историю. Пираты похищают у Деда Мороза Снегурочку и волшебные часы, которые умеют переносить ребят в прошлое и будущее. Команда моряков во главе с капитаном отправляется в плавание, чтобы вернуть украденные пиратами сокровища. 

Большой фоторепортаж со спектакля, интервью с артистами и мнения туляков о представлении читайте в специальном материале Myslo.

Автор: Оксана Косякова, сегодня, в 09:58 +2
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