Фото очевидцев.

В редакцию Myslo обратились жители ЖК «Самовароff», которые и рассказали о случившемся. По их словам, мальчик выезжал с тротуара на дорогу, чтобы выехать на следующий тротуар. Именно в этот момент его сбила машина. Очевидцы утверждают, что водитель не сбавил скорость и остановился уже после столкновения, а затем переставил автомобиль на парковку.

По предварительной информации, ребёнок остался жив. Данные о его состоянии пока не сообщаются.

Myslo обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Официальной информации о происшествии на данный момент нет.