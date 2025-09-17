  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На Зеленстрое торопливый водитель поехал по тротуару - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На Зеленстрое торопливый водитель поехал по тротуару

На Зеленстрое торопливый водитель поехал по тротуару

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Алексей прислал в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» запись, сделанную на ул. Конструктора Грязева в Туле. На кадрах видно, как водитель внедорожника SsangYong Rexton не пожелал вместе со всеми стоять в очереди на выезд на проспект Ленина. Увидев встречку, автомобилист попытался попасть в очередь, но потом решил продолжить свой путь по тротуару.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
 В Туле нарушитель ПДД едва не устроил аварию
Дежурная часть
 В Туле нарушитель ПДД едва не устроил аварию
вчера, в 20:13, 11 1158 -3
На Одоевском шоссе водитель «не заметил» дорожный знак
Дежурная часть
На Одоевском шоссе водитель «не заметил» дорожный знак
вчера, в 16:45, 16 902 -2
В Туле водители решили, что удобнее ездить не по ПДД
Дежурная часть
В Туле водители решили, что удобнее ездить не по ПДД
15 сентября, в 20:12, 22 1597 0
В Туле водитель выяснил, почему не стоит держать большую дистанцию
Дежурная часть
В Туле водитель выяснил, почему не стоит держать большую дистанцию
15 сентября, в 13:27, 46 2820 2

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 12:20 +2
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области 18 сентября сохранится высокая степень пожароопасности
В Тульской области 18 сентября сохранится высокая степень пожароопасности
Не ипотекой единой: как купить квартиру в 2025 году с максимальной выгодой от застройщика «Капитал»
Не ипотекой единой: как купить квартиру в 2025 году с максимальной выгодой от застройщика «Капитал»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.