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Скрывшийся с места ДТП в Веневе москвич предлагал взятку в 20 тысяч рублей инспектору ГИБДД
Фото Freepik.

Скрывшийся с места ДТП в Веневе москвич предлагал взятку в 20 тысяч рублей инспектору ГИБДД

Возбуждено уголовное дело.

Прокурор Веневского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу за покушение на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Материалы направлены в суд.

В даче взятки обвиняют 44-летнего жителя Москвы. Мужчина скрылся с места ДТП, а затем предлагал инспектору ГИБДД 20 тысяч рублей, чтобы тот закрыл глаза на оставление водителем места аварии. Деньги москвич пытался передать сотруднику 12 февраля около одной из АЗС в Веневе.

Инспектор отказался от взятки и сообщил о противоправных действиях москвича в компетентные органы. Уголовное дело рассмотрит Веневский районный суд.

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сегодня, в 10:35 0
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