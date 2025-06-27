  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Тульский суд взыскал с жителя Калужской области компенсацию за нападение бельгийских овчарок на ребенка - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульский суд взыскал с жителя Калужской области компенсацию за нападение бельгийских овчарок на ребенка
Фото Алексея Пирязева.

Тульский суд взыскал с жителя Калужской области компенсацию за нападение бельгийских овчарок на ребенка

Собака тащила мальчика по земле.

Суворовский межрайонный суд взыскал с жителя соседней Калужской области более 26 тысяч рублей. Истец требовал возместить моральный вред, нанесенный при нападении собак.

Мальчика покусали в январе 2025 года возле дома в селе Гремячево. Две бельгийские овчарки побежали за 7-летним ребенком, догнали и повалили его на землю: одна укусила пострадавшего за плечо и левую кисть, вторая вцепилась в ногу и волокла по земле. Животных отпугнул сосед.

В исковом заявлении отец ребенка требовал от владельца собак возместить расходы на порванную одежду — 6906 руб. и компенсировать моральный вред (мальчик испытал сильный страх, физическую боль, неоднократно обращался за медицинской помощью). После нападения собак у пострадавшего гематомы на левом плече и укушенная рана кисти.

Суд принял решение взыскать с владельца собак материальный ущерб и 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Местные власти оштрафовали мужчину за нарушение правил содержания животных.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 13:21 0
Другие статьи по темам
Событие
собакаСуворовсуд

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляк завоевал три золотых медали на международных соревнованиях по метанию ножа
Туляк завоевал три золотых медали на международных соревнованиях по метанию ножа
Убийство в Щекино за долги: расследование завершено
Убийство в Щекино за долги: расследование завершено
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.