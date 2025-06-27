Тульский суд взыскал с жителя Калужской области компенсацию за нападение бельгийских овчарок на ребенка

Фото Алексея Пирязева.

Суворовский межрайонный суд взыскал с жителя соседней Калужской области более 26 тысяч рублей. Истец требовал возместить моральный вред, нанесенный при нападении собак.

Мальчика покусали в январе 2025 года возле дома в селе Гремячево. Две бельгийские овчарки побежали за 7-летним ребенком, догнали и повалили его на землю: одна укусила пострадавшего за плечо и левую кисть, вторая вцепилась в ногу и волокла по земле. Животных отпугнул сосед.

В исковом заявлении отец ребенка требовал от владельца собак возместить расходы на порванную одежду — 6906 руб. и компенсировать моральный вред (мальчик испытал сильный страх, физическую боль, неоднократно обращался за медицинской помощью). После нападения собак у пострадавшего гематомы на левом плече и укушенная рана кисти.

Суд принял решение взыскать с владельца собак материальный ущерб и 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Местные власти оштрафовали мужчину за нарушение правил содержания животных.