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Убийство в Щекино за долги: расследование завершено
Фото из архива Myslo.

Убийство в Щекино за долги: расследование завершено

Подозреваемый – немолодой лаборант тульского вуза.

В Щекино завершилось расследование убийства, совершенного в 2005 году. Подозреваемым по делу проходит 61-летний лаборант ТулГУ, 20 лет назад занимавшийся бизнесом.

Как нам стало известно ранее, убийство произошло 17 апреля 2005 года. Двое мужчин ворвались в квартиру на улице ремонтников в Щекино и забили хозяина битой. Причиной конфликта между предпринимателями и убитым стали долги.

В том же году прокуратура возбудило уголовное дело, которое приостановили из-за невозможности установить личность преступника. Возобновили его только спустя 19 лет.

Мужчину задержали в ноябре 2024 года в одном из корпусов ТулГУ. Лаборанту предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сопряженному с вымогательством (пункты «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Следователи направили уголовное дело с обвинительным заключением в суд.

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Автор:
сегодня, в 12:40 0
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