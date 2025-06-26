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Третий случай: ночью в Новомосковске сгорел коммунальный МАЗ
Фото МЧС Тульской области.

Третий случай: ночью в Новомосковске сгорел коммунальный МАЗ

Спасатели прибыли на место происшествия за 5 минут.

В среду, 25 июня, в Трудовом проезде в Новомосковске произошел пожар. Загорелась подметально-уборочная машина марки МАЗ.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 23.10. Спасатели прибыли на место спустя 5 минут, еще 12 потребовалось на тушение. Автомобиль полностью выгорел, обошлось без пострадавших.

От МЧС к тушению привлекалось 8 человек и 2 единицы техники.

Это уже третий случай возгорания автомобилей в Тульской области за последние несколько дней: ранее 3 машины сгорели на парковке в Обидимо, до этого на платной парковке в Левобережном огонь охватил 11 транспортных средств.

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Автор:
вчера, в 09:15 0
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