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20 БПЛА сбито над Тульской областью

20 БПЛА сбито над Тульской областью

Об этом сообщает официальный телеграм-канал Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, с 20 по 22 мая в ходе отражения массированного налета беспилотников противника вне зоны проведения специальной военной операции средствами ПВО сбито 485 БПЛА самолетного типа. Над Тульской областью сбили 20 беспилотников. 

Напомним, Тульская область продолжает подвергаться атаке украинских БПЛА, режим опасности воздушной атаки в регионе действует уже более 35 часов. 

Губернатор поблагодарил силы ПВО Минобороны за эффективную работу по отражению атак и защите жителей, а также экстренные службы — за оперативное реагирование на обстановку.

 


 

Сюжет: Массированная атака БПЛА 20-22 мая
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