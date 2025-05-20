В Туле 24 мая ограничат движение транспорта в Советском округе

В целях обеспечения безопасности дорожного движения будут запрещены остановка и стоянка транспорта с 00.00 до 14.00, а также ограничено движение с 8.00 до 14.00 по:

ул. Первомайской на участке от ул. Фридриха Энгельса до ул. Дмитрия Ульянова;

ул. Дмитрия Ульянова на участке от ул. Первомайской до площади 50-й Армии;

ул. Фрунзе на участке от ул. Первомайской до ул. Льва Толстого.

Автобусы № 11, 12, 26, 40, 38, 54, 58 и троллейбусы № 4, 5 поедут по измененной схеме.

Автобусы

№

м-та Наименование маршрута Схема движения 11 завод РТИ - пос. Октябрьский ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко - ул. 9 Мая — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — Октябрьский 29-й проезд — ул. Карпова — ул. Кобзева — ул. Карпова — Октябрьский 29-й проезд — ул. Речная — ул. Судейского — ул. Октябрьская — ул. Советская — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Оружейная 12 Завод РТИ — Птицефабрика «Тульская» ул. Сурикова — ул. Макаренко - ул. 9 Мая — пр. Ленина — ул. Советская - ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Каракозова — ул. Индустриальная — Веневское шоссе — ул. Индустриальная — ул. Каракозова — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Оружейная 26 пос. Скуратово

(пос. Западный)

мкр-н Петровский Скуратово (пос. Западный) — пос. Горняк — Щекинское шоссе - пр. Ленина — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — (ул. Полюсная) — 18-й проезд — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — мкр-н Петровский 40 Завод РТИ — д. Бежка ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко – ул. Болдина — ул. Мира — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Калинина — ул. Шухова — ул. Кутузова — ул. Газовая — ул. Павлика Морозова — Епифанское шоссе 38 пос. Мясново (завод Торгового оборудования) — пос. Басово-Прудный завод Торгового оборудования — Ханинский пр-д — ул. Маршала Жукова — ул. Полюсная — ул. Кабакова (18-й пр-д Мясново) — ул. Тихмянова — ул. Чмутова — ул. Ф. Смирнова – Красноармейский пр. — ул. Советская — пр-т Ленина — ул. Скуратовская — пр-д Энергетиков — ул. Центральная 54 пос. Ивановские дачи — Московский вокзал — пос. Ивановские дачи ул. Трудовая — ул. Советская — ул. Шоссейная - пр-т Ленина — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — пр-т Ленина — ул. Шоссейная — ул. Советская — ул. Трудовая 58 Завод РТИ — пос. Октябрьский (18 проезд) ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Мира — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — Октябрьский 29-й проезд — ул. Карпова — Октябрьский 29-й проезд — ул. Речная — ул. Судейского — ул. Октябрьская — ул. Советская — пр. Ленина — ул. Мира — ул. Болдина– ул. Макаренко — ул. Сурикова — ул. Оружейная

Троллейбусы

№

м-та Наименование маршрута Схема движения 4 ст. Южная – пос. Горелки пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — пл. 50-й Армии 5 Московский вокзал — ст. Южная пр. Ленина — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская

Автомобилистов просят заранее выбирать маршруты объезда при планировании поездок.