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В Туле 24 мая ограничат движение транспорта в Советском округе

В Туле 24 мая ограничат движение транспорта в Советском округе

Все из-за полумарафона «ЗаБег.РФ Тула».

В целях обеспечения безопасности дорожного движения будут запрещены остановка и стоянка транспорта с 00.00 до 14.00, а также ограничено движение с 8.00 до 14.00 по:

  • ул. Первомайской на участке от ул. Фридриха Энгельса до ул. Дмитрия Ульянова;
  • ул. Дмитрия Ульянова на участке от ул. Первомайской до площади 50-й Армии;
  • ул. Фрунзе на участке от ул. Первомайской до ул. Льва Толстого.

Автобусы № 11, 12, 26, 40, 38, 54, 58 и троллейбусы № 4, 5 поедут по измененной схеме. 

Автобусы

№ 
м-та

Наименование маршрута

Схема движения

11

завод РТИ -

пос. Октябрьский

ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко - ул. 9 Мая — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — Октябрьский 29-й проезд — ул. Карпова — ул. Кобзева — ул. Карпова — Октябрьский 29-й проезд — ул. Речная — ул. Судейского — ул. Октябрьская — ул. Советская — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Оружейная

12

Завод РТИ — Птицефабрика «Тульская»

ул. Сурикова — ул. Макаренко - ул. 9 Мая — пр. Ленина — ул. Советская - ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Каракозова — ул. Индустриальная — Веневское шоссе — ул. Индустриальная — ул. Каракозова — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Оружейная

26

пос. Скуратово
(пос. Западный) 
мкр-н Петровский

Скуратово (пос. Западный) — пос. Горняк — Щекинское шоссе - пр. Ленина — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — (ул. Полюсная) — 18-й проезд — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — мкр-н Петровский

40

Завод РТИ — д. Бежка

ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко – ул. Болдина — ул. Мира — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Калинина — ул. Шухова — ул. Кутузова — ул. Газовая — ул. Павлика Морозова — Епифанское шоссе

38

пос. Мясново (завод Торгового оборудования) — пос. Басово-Прудный

завод Торгового оборудования — Ханинский пр-д — ул. Маршала Жукова — ул. Полюсная — ул. Кабакова (18-й пр-д Мясново) — ул. Тихмянова — ул. Чмутова — ул. Ф. Смирнова – Красноармейский пр. — ул. Советская — пр-т Ленина — ул. Скуратовская — пр-д Энергетиков — ул. Центральная

54

пос. Ивановские дачи — Московский вокзал — пос. Ивановские дачи

ул. Трудовая — ул. Советская — ул. Шоссейная - пр-т Ленина — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — пр-т Ленина — ул. Шоссейная — ул. Советская — ул. Трудовая

58

Завод РТИ — пос. Октябрьский

(18 проезд)

ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Мира — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — Октябрьский 29-й проезд — ул. Карпова — Октябрьский 29-й проезд — ул. Речная — ул. Судейского — ул. Октябрьская — ул. Советская — пр. Ленина — ул. Мира — ул. Болдина– ул. Макаренко — ул. Сурикова — ул. Оружейная

Троллейбусы

№ 
м-та

Наименование маршрута

Схема движения

4

ст. Южная –

пос. Горелки

 

пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — пл. 50-й Армии

5

Московский вокзал — ст. Южная

пр. Ленина — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская

Автомобилистов просят заранее выбирать маршруты объезда при планировании поездок.

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