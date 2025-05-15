Фото Госавтоинспекции Тульской области.
В Донском Lada снесла 18-летнего мотоциклиста при повороте
Парня с травмами госпитализировали.
Авария случилась 14 мая на улице Новой в Донском. 51-летний мужчина за рулем Lada Granta при повороте налево не предоставил преимущество в движении 18-летнему мотоциклисту.
В результате ДТП молодого человека с травмами госпитализировали. В момент происшествия юноша находился в мотошлеме, но без прав, уточнили в региональной Госавтоинспекции.
Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте
Перейти во ВКонтакте
Другие статьи по темам
Место
Прочее