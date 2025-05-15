В Донском Lada снесла 18-летнего мотоциклиста при повороте

Авария случилась 14 мая на улице Новой в Донском. 51-летний мужчина за рулем Lada Granta при повороте налево не предоставил преимущество в движении 18-летнему мотоциклисту.

В результате ДТП молодого человека с травмами госпитализировали. В момент происшествия юноша находился в мотошлеме, но без прав, уточнили в региональной Госавтоинспекции.