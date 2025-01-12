  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Узловой судимый оренбуржец несколько раз отоварился за чужой счёт - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Узловой судимый оренбуржец несколько раз отоварился за чужой счёт
Фото Артёма Жильцова

В Узловой судимый оренбуржец несколько раз отоварился за чужой счёт

Мужчина задержан, возбуждено и расследуется уголовное дело.

В дежурную часть ОМВД России по Узловскому району обратилась 70-летняя пенсионерка. Она рассказала, что потеряла свою банковскую карту и обнаружила, что в счет оплаты покупок в различных магазинах с неё было списано более 9500 рублей.

При проведении оперативных мероприятий полицейскими был установлен ранее судимый за кражу 43-летний житель Первомайского района Оренбургской области. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». 

Полиция Тульской области напоминает: хищение денежных средств с банковской карты квалифицируется как кража с банковского счета. Вне зависимости от суммы похищенного это является тяжким преступлением.

Обнаруженная на улице чужая карта является не находкой, а ключом к чужому банковскому счету, поэтому снятие денег или оплата покупок с её помощью образуют состав преступления, предусмотренного п. «Г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, которое наказывается лишением свободы сроком до шести лет.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 20:25 +1
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делопреступлениекражаУМВД России по Тульской области
Место
Тульская областьУзловая

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Молодёжка «Тулицы» взяла реванш у «Динамо-Метар 3»
Молодёжка «Тулицы» взяла реванш у «Динамо-Метар 3»
На ул. Льва Толстого встретили «срочные тортики»
На ул. Льва Толстого встретили «срочные тортики»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.