В Узловой судимый оренбуржец несколько раз отоварился за чужой счёт

Фото Артёма Жильцова

В дежурную часть ОМВД России по Узловскому району обратилась 70-летняя пенсионерка. Она рассказала, что потеряла свою банковскую карту и обнаружила, что в счет оплаты покупок в различных магазинах с неё было списано более 9500 рублей.

При проведении оперативных мероприятий полицейскими был установлен ранее судимый за кражу 43-летний житель Первомайского района Оренбургской области. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Полиция Тульской области напоминает: хищение денежных средств с банковской карты квалифицируется как кража с банковского счета. Вне зависимости от суммы похищенного это является тяжким преступлением.

Обнаруженная на улице чужая карта является не находкой, а ключом к чужому банковскому счету, поэтому снятие денег или оплата покупок с её помощью образуют состав преступления, предусмотренного п. «Г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, которое наказывается лишением свободы сроком до шести лет.