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В Тульской области рыбака убило током: виновный выплатит семье погибшего 2 млн рублей

В Тульской области рыбака убило током: виновный выплатит семье погибшего 2 млн рублей

На скамье подсудимых оказался бизнесмен, который предоставлял услуги по платной рыбалке.

В Веневе местный житель признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Судом установлено, что обвиняемый оказывал услуги по платной рыбалке в деревне Матвеевке. Мужчина не обеспечил контроль за техническим состоянием линии электропередачи — из-за этого провисли электропровода.

30 августа 2023 года потерпевший, проходя по берегу, задел провисший высоковольтный электропровод, в результате его ударило током. Мужчина скончался на месте происшествия.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 3 лет принудительных работ с удержанием 15% в доход государства. Кроме этого, он выплатит 2 миллиона рублей семье потерпевшего. 

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