  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Узловой арестанта привлекли к ответственности за тюремные татуировки - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Узловой арестанта привлекли к ответственности за тюремные татуировки
Фото: телеграм-канал Тула. Экстремиzм»

В Узловой арестанта привлекли к ответственности за тюремные татуировки

Теперь мужчина собирается исправить «ошибки молодости».

В Узловском районе неоднократно судимого гражданина привлекли к ответственности за публичную демонстрацию татуировок, нанесённых в «местах не столь отдалённых».

По информации телеграм-канала «Тула. ЭкстремиZм», в заключении мужчина нанёс на плечи «воровские звёзды», которые являются символикой экстремистской организации, запрещённой в РФ.

Узловский районный суд признал его виновным и назначил штраф. Уточняется, что осужденный полностью раскаялся и обещал обратиться к «правильному кольщику» для сведения тату с  запрещённой символикой.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 21:21 −2
Другие статьи по темам
Событие
Тула Экстремизмзапрещенная организацияштрафнарушение законодательства
Место
Тульская областьУзловая

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Какие дома Тулы будут обесточены 14 ноября
Какие дома Тулы будут обесточены 14 ноября
Суммы компенсаций за ранения военнослужащим пересмотрены
Суммы компенсаций за ранения военнослужащим пересмотрены
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.