В Узловой арестанта привлекли к ответственности за тюремные татуировки

Фото: телеграм-канал Тула. Экстремиzм»

В Узловском районе неоднократно судимого гражданина привлекли к ответственности за публичную демонстрацию татуировок, нанесённых в «местах не столь отдалённых».

По информации телеграм-канала «Тула. ЭкстремиZм», в заключении мужчина нанёс на плечи «воровские звёзды», которые являются символикой экстремистской организации, запрещённой в РФ.

Узловский районный суд признал его виновным и назначил штраф. Уточняется, что осужденный полностью раскаялся и обещал обратиться к «правильному кольщику» для сведения тату с запрещённой символикой.