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Квартиру жительницы Донского затопило трупной жидкостью

Квартиру жительницы Донского затопило трупной жидкостью

Женщина обратилась в суд и требует возместить ущерб.

В Тульской области суд рассмотрит исковое заявление жительницы Елены Ц. к Екатерине К. о возмещении ущерба, причиненного в результате залива квартиры.

По информации Myslo, 29 февраля Елена Ц. заметила, что потолок её квартиры протек. Чуть позже стало известно, что в расположенной выше квартире, принадлежащей Екатерине К., умер и разложился человек — её родственник. Трупная жидкость протекла сквозь потолок квартиры Елены, повредив внутреннюю отделку и мебель. Стоимость ремонта, по заключению эксперта, составляет 290 000 рублей. Именно эту сумму Елена требует взыскать с Екатерины.

Первое судебное заседание по этому делу состоится 12 ноября. 

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исковое заявлениеДонскойуголовное делотрупная жидкость

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