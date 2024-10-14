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Туляки пожаловались в прокуратуру на разрушающийся дом на улице Пролетарская набережная
Фото: ru.freepik.com.

Туляки пожаловались в прокуратуру на разрушающийся дом на улице Пролетарская набережная

Жителей должны были расселить еще до конца декабря 2023 года.

В Туле прокуратура провела проверку по жалобам жителей, проживающих в доме № 26-а по улице Пролетарская набережная.

Оказалось, что еще в 2017 году многоквартирный дом признали аварийным и подлежащим сносу. Жителей должны были расселить до конца декабря 2023 года.

— При этом вопреки требованиям закона в указанный органом местного самоуправления срок жильцы дома не расселены, проживание в аварийном доме представляет опасность для жизни и здоровья неопределенного круга лиц вследствие его возможного обрушения, — рассказали в региональном ведомстве. 

Суд признал бездействие администрации и обязал чиновников расселить граждан в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Апелляционным определением Тульского областного суда указанное решение оставлено без изменения, а жалоба заинтересованного лица — без удовлетворения. 

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Автор:
сегодня, в 11:07 +1
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