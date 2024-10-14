Туляки пожаловались в прокуратуру на разрушающийся дом на улице Пролетарская набережная

Фото: ru.freepik.com.

Жителей должны были расселить еще до конца декабря 2023 года.

В Туле прокуратура провела проверку по жалобам жителей, проживающих в доме № 26-а по улице Пролетарская набережная.

Оказалось, что еще в 2017 году многоквартирный дом признали аварийным и подлежащим сносу. Жителей должны были расселить до конца декабря 2023 года.

— При этом вопреки требованиям закона в указанный органом местного самоуправления срок жильцы дома не расселены, проживание в аварийном доме представляет опасность для жизни и здоровья неопределенного круга лиц вследствие его возможного обрушения, — рассказали в региональном ведомстве.

Суд признал бездействие администрации и обязал чиновников расселить граждан в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Апелляционным определением Тульского областного суда указанное решение оставлено без изменения, а жалоба заинтересованного лица — без удовлетворения.