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В Тульской области силовики задержали проукраинских радикалов, которые склоняли подростков к насилию
Скрин из видео телеграм-канала «Тула. ЭкстремиZм».

В Тульской области силовики задержали проукраинских радикалов, которые склоняли подростков к насилию

Некоторые из задержанных готовились совершить вооруженные нападения.

В ряде регионов России, в том числе в Тульской области, силовики задержали 39 проукраинских радикалов, которые склоняли подростков к насилию в отношении представителей власти, одноклассников и учителей.

Задержанным — от 14 до 35 лет, девять из них готовились совершить вооруженные нападения. Профилактические и оперативные мероприятия прошли в 78 регионах России в отношении 252 участников деструктивных интернет-сообществ, в том числе 156 несовершеннолетних. Изъяты боеприпасы и оружие.

— У задержанных в телефонах выявлена переписка в Сети, в том числе в Discord, с украинскими кураторами, содержащая инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средств террора, планы подготовки вооруженных нападений, — сообщает телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм». 

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