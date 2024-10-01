За неделю туляки добровольно сдали в Росгвардию 13 единиц оружия

Фото пресс-службы Росгвардии Тульской области.

За прошедшую неделю сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тульской области провели более 130 проверок условий хранения оружия и патронов к нему.

За нарушение правил оборота оружия было составлено 9 административных протоколов. Изъято 4 единицы оружия, добровольно сдано 13 единиц оружия.

В отчётный период сотрудники Росгвардии приняли от граждан и юридических лиц более 350 заявлений на оказание государственных услуг в сфере оборота оружия и боеприпасов.

В ведомстве напоминают, что нарушение сроков перерегистрации гражданского оружия приводит к наступлению административной ответственности, в том числе и к изъятию оружия.

Чтобы избежать негативных последствий, владельцам следует обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделение лицензионно-разрешительной работы по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения. Заявление можно подать через портал государственных услуг.

