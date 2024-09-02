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За выходные сотрудники ГИБДД поймали больше 70 нарушителей на дорогах Тулы
Фото Артема Жильцова.

За выходные сотрудники ГИБДД поймали больше 70 нарушителей на дорогах Тулы

Двух иностранцев поймали на незаконной перевозке пассажиров.

В Тульской области с 30 августа по 1 сентября прошел рейд по профилактике ДТП на дорогах региона, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

За это время только в Туле инспекторы ДПС зафиксировали 71 административное правонарушение: три случая нетрезвого вождения. Шесть водителей ездили без прав.

В числе нарушений ПДД — неправильная перевозка детей, проезд «на красный», выезд на встречную полосу. 

Двух иностранцев поймали на незаконной перевозке пассажиров, еще шестерых мигрантов без регистрации и документов передали полиции.

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Автор:
Фотограф:
сегодня, в 11:02 +1
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