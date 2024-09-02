За выходные сотрудники ГИБДД поймали больше 70 нарушителей на дорогах Тулы

В Тульской области с 30 августа по 1 сентября прошел рейд по профилактике ДТП на дорогах региона, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
За это время только в Туле инспекторы ДПС зафиксировали 71 административное правонарушение: три случая нетрезвого вождения. Шесть водителей ездили без прав.
В числе нарушений ПДД — неправильная перевозка детей, проезд «на красный», выезд на встречную полосу.
Двух иностранцев поймали на незаконной перевозке пассажиров, еще шестерых мигрантов без регистрации и документов передали полиции.