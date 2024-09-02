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В Узловском районе СК начал проверку по факту гибели двух человек в сгоревшей бане
Фото ГУ МЧС по Тульской области.

В Узловском районе СК начал проверку по факту гибели двух человек в сгоревшей бане

Еще три человека получили травмы.

Следственный комитет по Тульской области проводит по факту гибели двух местных жителей в бане. 

Напомним, в ночь на 2 сентября в селе Супонь загорелась баня. В пожаре погибли 2 человека, еще трое получили травмы. 

На первом этаже дома выгорела парная, гостиная, коридор, на втором этаже сгорела мебель и образовался прогар в потолке на площади 20 кв. м.

— На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью установления объективных причин произошедшего назначено несколько судебных экспертиз, — сообщили в региональном ведомстве. 

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Автор:
сегодня, в 09:45 0
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