В Узловском районе СК начал проверку по факту гибели двух человек в сгоревшей бане

Фото ГУ МЧС по Тульской области.

Еще три человека получили травмы.

Следственный комитет по Тульской области проводит по факту гибели двух местных жителей в бане.

Напомним, в ночь на 2 сентября в селе Супонь загорелась баня. В пожаре погибли 2 человека, еще трое получили травмы.

На первом этаже дома выгорела парная, гостиная, коридор, на втором этаже сгорела мебель и образовался прогар в потолке на площади 20 кв. м.

— На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью установления объективных причин произошедшего назначено несколько судебных экспертиз, — сообщили в региональном ведомстве.