В Туле закрыли «Кофе Культ»: двое посетителей подхватили там кишечную инфекцию

Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Сразу два посетителя кафе «Кофе Культ», расположенного на улице Советской, 10, подхватили там кишечную инфекцию. По данному факту специалистами Роспотребнадзора организовано санитарно-эпидемиологическое расследование.

В кафе нашли нарушения обязательных требований к содержанию помещений, условиям производства кулинарной продукции и подготовки сырья к производству, санитарной обработке столовой посуды и производственного инвентаря, ведению технологических документов, организации контроля за допуском к работе сотрудников с данными о прохождении медицинских осмотров.

Для проведения лабораторных испытаний по показателям безопасности на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» выполнен отбор проб кулинарной продукции, проводятся лабораторные испытания.

В связи с выявленными нарушениями, создающими угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, эксплуатация кафе «Кофе Культ» приостановлена до устранения нарушений.