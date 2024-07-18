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Гибель тульского врача-онколога Сергея Субботина: суд огласил приговор

Гибель тульского врача-онколога Сергея Субботина: суд огласил приговор

Виновный отделался ограничением свободы.

В Одоеве мужчина признан виновным в причинении смерти по неосторожности, сообщает Управление Судебного департамента по Тульской области.

Судом установлено, что вечером 30 марта 2024 года подсудимый М. управлял снегоболотоходом на местности около деревни Окороково. С ним было два пассажира — Сергей Субботин и женщина. Чтобы проехать на противоположный берег, М. решил пройти в брод реку Сырая Ватца.

Течением технику снесло, водитель потерял управление, снегоболотоход стал перемещаться вниз по течению реки. Пассажирка успела спрыгнуть, после чего снегоход опрокинулся и погрузился под воду. Водитель и пассажир оказались под водой. Водитель получил повреждения, но спасся, а Сергей Субботин утонул. 

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года. 

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Тулауголовное делопричинение смерти по неосторожностиврач-онкологСергей Субботин
 

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