Гибель тульского врача-онколога Сергея Субботина: суд огласил приговор

В Одоеве мужчина признан виновным в причинении смерти по неосторожности, сообщает Управление Судебного департамента по Тульской области.

Судом установлено, что вечером 30 марта 2024 года подсудимый М. управлял снегоболотоходом на местности около деревни Окороково. С ним было два пассажира — Сергей Субботин и женщина. Чтобы проехать на противоположный берег, М. решил пройти в брод реку Сырая Ватца.

Течением технику снесло, водитель потерял управление, снегоболотоход стал перемещаться вниз по течению реки. Пассажирка успела спрыгнуть, после чего снегоход опрокинулся и погрузился под воду. Водитель и пассажир оказались под водой. Водитель получил повреждения, но спасся, а Сергей Субботин утонул.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года.