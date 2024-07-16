В Тульской области официантка попалась на краже дорожного знака 

В Богородицком районе сотрудники полиции установили подозреваемых в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В дежурную часть обратился представитель дорожной организации, который сообщил, что на 15-м километре автодороги Богородицк — Епифань неизвестные украли дорожный знак «Пешеходный переход».

Стражи порядка в кратчайшие сроки нашли и задержали подозреваемых. Ими оказались 20-летняя официантка и 22-летний комплектовщик из посёлка Бегичевского. Молодые люди так и не смогли пояснить, для чего они утащили дорожный знак, но признали вину в совершении кражи.

Похищенное изъято, в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.