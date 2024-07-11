  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. К штурвалу без экзамена: в Туле трое сотрудников МЧС за взятки выдавали удостоверения судоводителей  - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
К штурвалу без экзамена: в Туле трое сотрудников МЧС за взятки выдавали удостоверения судоводителей 

К штурвалу без экзамена: в Туле трое сотрудников МЧС за взятки выдавали удостоверения судоводителей 

Уголовное дело передано в суд.

В Туле трое бывших сотрудников Центра ГИМС ГУ МЧС России по региону обвиняются в получении взяток, сообщают пресс-службы регионального Следственного комитета и областной прокуратуры.

Следствием установлено, что с июля по октябрь 2023 года обвиняемые, являясь членами аттестационной комиссии на право управления маломерными судами, получали взятки за выдачу удостоверений судоводителей в нарушение установленного порядка без фактической сдачи экзаменов. Общая сумма преступного дохода за указанный период составила более 200 000 рублей.

Всего за указанный период таким образом выдано 12 удостоверений на право управления маломерным судном. В настоящее время прокуратура готовит иски об аннулировании указанных удостоверений.

Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 11:00 +2
Другие статьи по темам
Прочее
Тулавзяткидежурная частьпроисшествияуголовное деломаломерные суда
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На «Иннопром-2024» главе Минпромторга представили достижения и продукцию ГК «Полипласт»
На «Иннопром-2024» главе Минпромторга представили достижения и продукцию ГК «Полипласт»
Госпошлина за развод в РФ подорожала в восемь раз
Госпошлина за развод в РФ подорожала в восемь раз
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.