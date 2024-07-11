К штурвалу без экзамена: в Туле трое сотрудников МЧС за взятки выдавали удостоверения судоводителей 

В Туле трое бывших сотрудников Центра ГИМС ГУ МЧС России по региону обвиняются в получении взяток, сообщают пресс-службы регионального Следственного комитета и областной прокуратуры.

Следствием установлено, что с июля по октябрь 2023 года обвиняемые, являясь членами аттестационной комиссии на право управления маломерными судами, получали взятки за выдачу удостоверений судоводителей в нарушение установленного порядка без фактической сдачи экзаменов. Общая сумма преступного дохода за указанный период составила более 200 000 рублей.

Всего за указанный период таким образом выдано 12 удостоверений на право управления маломерным судном. В настоящее время прокуратура готовит иски об аннулировании указанных удостоверений.

Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в суд для рассмотрения по существу.