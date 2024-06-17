  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На ул. Кутузова водитель нарушил ПДД, чтобы стартовать первым на зеленый - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На ул. Кутузова водитель нарушил ПДД, чтобы стартовать первым на зеленый

На ул. Кутузова водитель нарушил ПДД, чтобы стартовать первым на зеленый

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Иван прислал в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» кадры, снятые напротив входа в Пролетарский парк, в районе дома № 102 по ул. Кутузова. На записи видно, как водитель Lexus нарушил дорожную разметку, чтобы стартовать первым, когда загорится зеленый на светофоре.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
Водитель о парковщике на ул. Болдина: «В Туле появился новый неприкасаемый?»
Дежурная часть
Водитель о парковщике на ул. Болдина: «В Туле появился новый неприкасаемый?»
вчера, в 20:01, 37 3712 3
На ул. Путейской засняли «уничтожителя» газонов
Дежурная часть
На ул. Путейской засняли «уничтожителя» газонов
вчера, в 14:14, 20 1961 2
В Туле водитель Chevrolet Camaro крутанул «жука» и поехал по встречке
Дежурная часть
В Туле водитель Chevrolet Camaro крутанул «жука» и поехал по встречке
15 июня, в 20:20, 44 3081 3
Рискнувший жизнью ради обгона торопыга стал кандидатом на лишение
Дежурная часть
Рискнувший жизнью ради обгона торопыга стал кандидатом на лишение
15 июня, в 14:14, 41 1841 5

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 17:08 +1
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Владимир Путин отметил заслуги тульских врачей
Владимир Путин отметил заслуги тульских врачей
В Плавском районе в ДТП погиб мотоциклист
В Плавском районе в ДТП погиб мотоциклист
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.