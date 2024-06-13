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В Новомосковске по вине сотрудника водоканала погиб человек: дело направлено в суд

В Новомосковске по вине сотрудника водоканала погиб человек: дело направлено в суд

Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности.

В Новомосковске 68-летний работник водоканала обвиняется в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе расследования установлено, что обвиняемый являлся начальником участка подразделения «Сокольники», на котором с нарушениями правил безопасности проводились работы по замене труб водоснабжения. В результате этого 28 марта 62-летнего слесаря, который спустился в траншею, засыпало грунтом. От полученных травм мужчина скончался.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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