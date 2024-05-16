В Веневе мужчину осудили за кражу 289 тонн дизельного топлива

По версии органов предварительного расследования Горюнов Д.В. вступил в организованную преступную группу, целью которой было хищения дизельного топлива из нефтепродуктопровода. Он нашёл склад, купил автомобиль и земельный участок, а также снял по поддельным документам несколько квартир для сообщников.

В феврале прошлого года злоумышленники оборудовали незаконную врезку в дизельный топливопровод в районе с. Карники Веневского района – проложили шланг высокого давления и присоединили его к специально установленному резервуару. Почти за полтора месяца им удалось украсть не менее 289 тонн топлива.

Общая сумма причинённого ущерба превысила 11,5 млн рублей. Подсудимый свою вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии общего режима.