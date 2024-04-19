  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На ул. Луначарского водитель «не заметил» красный сигнал светофора - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На ул. Луначарского водитель «не заметил» красный сигнал светофора

На ул. Луначарского водитель «не заметил» красный сигнал светофора

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Туляк прислал в нашу традиционную рубрику запись, сделанную в районе пересечения ул. Луначарского и ул. Комсомольской в Туле. На кадрах видно, как водитель легковушки проигнорировал светофор и проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. 
 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Туле водитель Volkswagen непринужденно проехал на красный
Дежурная часть
В Туле водитель Volkswagen непринужденно проехал на красный
вчера, в 20:20, 8 1085 0
В Туле «гонщик» на ржавой маршрутке едва не спровоцировал лобовое ДТП
Дежурная часть
В Туле «гонщик» на ржавой маршрутке едва не спровоцировал лобовое ДТП
вчера, в 17:40, 29 1748 0
В Туле водитель пролетел на красный, едва не сбив пешеходов и самокатчика-нарушителя
Дежурная часть
В Туле водитель пролетел на красный, едва не сбив пешеходов и самокатчика-нарушителя
17 апреля, в 20:01, 42 3431 3
В Туле водителю выписали штраф за беспечную парковку у трамвайных путей
Дежурная часть
В Туле водителю выписали штраф за беспечную парковку у трамвайных путей
17 апреля, в 17:15, 43 1794 0
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 13:37 +1
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Указ губернатора о запрете мигрантам работать в такси и общепите: сколько в Туле поймали нарушителей?
Указ губернатора о запрете мигрантам работать в такси и общепите: сколько в Туле поймали нарушителей?
«Тулица» пригласила болельщиков на домашний матч: видео
«Тулица» пригласила болельщиков на домашний матч: видео
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.