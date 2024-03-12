В Донском загорелась пятиэтажка. Эвакуировали 12 человек

Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

Сообщение о происшествии поступило в 8 часов утра.

В микрорайоне Центральном на ул. Заводской загорелась многоквартирный дом. На место происшествия выехали два пожарных расчета.

— Открытое горение ликвидировано в 8.25. Эвакуировано 12 человек, — сообщили в ГУ МЧС России по Тульской области.

Спасатели использовали автолестницу для работы на верхних этажах здания. Так, звено газодымозащитной службы с применением спасательных устройств спасло двоих человек. В результате происшествия в комнате размером 3×4 обгорела мебель, помещение закоптилось по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия привлекалось 13 человек и 5 единиц техники.