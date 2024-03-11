  1. Моя Слобода
  2. Справка
  3. Семья/Дети/Домашние животные
  4. Центры раннего развития/Детские организации
  5. Развивающие центры
новости
новости
Регистрация
В Туле водитель придумал, как не стоять в пробке на ул. Ложевой

В Туле водитель придумал, как не стоять в пробке на ул. Ложевой

Видео с нарушителем появилось в Сети.

На ул. Ложевой в Туле водитель Hyundai Creta решил сократить свой путь проехав под «кирпич». Видео с нарушителем опубликовали в телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула». На записи видно, как автомобилист повернул в месте, предназначенном для разворота со встречного направления.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На ул. Октябрьской водителю понадобилось развернуться поперек дороги
Дежурная часть
На ул. Октябрьской водителю понадобилось развернуться поперек дороги
сегодня, в 12:00, 26 942 2
На ул. Мосина торопливый водитель едва не сбил пешехода
Дежурная часть
На ул. Мосина торопливый водитель едва не сбил пешехода
вчера, в 21:01, 12 1513 2
На ул. Скуратовской встретили двух торопыг
Дежурная часть
На ул. Скуратовской встретили двух торопыг
вчера, в 13:59, 16 1696 1
В Заречье торопыга выехал на встречку перед пешеходным переходом
Дежурная часть
В Заречье торопыга выехал на встречку перед пешеходным переходом
9 марта, в 20:00, 22 1804 2
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 20:02 +1
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На ул. Марата в такси скончался мужчина
На ул. Марата в такси скончался мужчина
Разбитую остановку в центре Тулы восстановят до 29 марта
Разбитую остановку в центре Тулы восстановят до 29 марта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.