Следователи назвали предварительную причину смертельного пожара в Узловском районе

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В результате происшествия погибли 60-летний мужчина и его 72-летняя сожительница.

Следователи проводят доследственную проверку по факту гибели двух человек на пожаре. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

По предварительным данным, 11 марта в многоквартирном доме в поселке Дубовка Узловского района произошел пожар, в результате которого скончались 60-летний мужчина и его 72-летняя сожительница.

Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении.

Следователь назначил ряд судебных экспертиз, осмотрел место происшествия, опросил очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.