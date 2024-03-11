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Следователи назвали предварительную причину смертельного пожара в Узловском районе
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Следователи назвали предварительную причину смертельного пожара в Узловском районе

В результате происшествия погибли 60-летний мужчина и его 72-летняя сожительница.

Следователи проводят доследственную проверку по факту гибели двух человек на пожаре. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

По предварительным данным, 11 марта в многоквартирном доме в поселке Дубовка Узловского района произошел пожар, в результате которого скончались 60-летний мужчина и его 72-летняя сожительница.

Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении. 

Следователь назначил ряд судебных экспертиз, осмотрел место происшествия, опросил очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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