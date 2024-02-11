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Не ставьте приложение, если вас об этом просит неизвестный по телефону: названа новая мошенническая схема

Не ставьте приложение, если вас об этом просит неизвестный по телефону: названа новая мошенническая схема

Мошенники начали просить россиян обновить банковские приложения. Якобы только так можно сохранить доступ к деньгам.

Новую мошенническую схему рассказал Телеграм-канал «Вестник киберполиции России».

Выглядит схема поэтапно так:

  1. Жертве звонит мошенник и представляется сотрудником банка и просит установить новое приложение банка, так как предыдущее устарело или лишилось поддержки. 
  2. Затем злоумышленник присылает ссылку по СМС, которая ведет на место, откуда можно скачать якобы обновленную версию банковского клиента. На самом деле это приложение-вирус, которое крадет данные пользователей. 
  3. Как только жертва установила программу и дала все разрешения, программа крадет пароли, и реквизиты карт. Деньги моментально исчезают и попадают на счета обманщиков.

Чтобы не скачать фейковую программу помните:

  • Банки рассылают информацию о новых версиях приложения только через свои официальные каналы.
  • Достоверную информацию об установке и обновлении приложения вашего банка ищите на его официальных ресурсах.
  • Кем бы ни представлялись незнакомцы, которые выходят с вами на связь, не скачивайте программы под их диктовку.

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Фотограф:
сегодня, в 17:02 +2
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