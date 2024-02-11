Не ставьте приложение, если вас об этом просит неизвестный по телефону: названа новая мошенническая схема

Новую мошенническую схему рассказал Телеграм-канал «Вестник киберполиции России».
Выглядит схема поэтапно так:
- Жертве звонит мошенник и представляется сотрудником банка и просит установить новое приложение банка, так как предыдущее устарело или лишилось поддержки.
- Затем злоумышленник присылает ссылку по СМС, которая ведет на место, откуда можно скачать якобы обновленную версию банковского клиента. На самом деле это приложение-вирус, которое крадет данные пользователей.
- Как только жертва установила программу и дала все разрешения, программа крадет пароли, и реквизиты карт. Деньги моментально исчезают и попадают на счета обманщиков.
Чтобы не скачать фейковую программу помните:
- Банки рассылают информацию о новых версиях приложения только через свои официальные каналы.
- Достоверную информацию об установке и обновлении приложения вашего банка ищите на его официальных ресурсах.
- Кем бы ни представлялись незнакомцы, которые выходят с вами на связь, не скачивайте программы под их диктовку.