Раненный в зоне СВО туляк добился 1 млн рублей региональной выплаты через прокуратуру

Участник СВО обратился в алексинскую межрайонную прокуратуру. Во время боевых действий он был тяжело ранен. Соцзащита отказала в получении региональной выплаты.

— Вопреки требованиям законодательства ГУ ТО «Управление социальной защиты Тульской области» необоснованно отказало рядовому контрактной службы, получившему при выполнении специальной военной операции на территории Украины ранение, в предоставлении единовременной денежной выплаты, — отметили в пресс-службе облпрокуратуры.

Выступая в защиту прав участника СВО, межрайоная прокуратура направила иск. Суд признал за заявителем право на получение средств.

В настоящее время участнику начислили единовременную региональную выплату в 1 млн рублей.