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Житель Кимовска попался на краже цветов
Фото: freepik.com.

Житель Кимовска попался на краже цветов

Мужчина задержан и признался в преступлении.

В Кимовске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В дежурную часть обратился индивидуальный предприниматель, сообщивший, что неизвестный украл несколько букетов цветов сразу из двух его магазинов.

Внимательно изучив записи камер видеонаблюдения, стражи порядка смогли установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый безработный 19-летний местный житель. Мужчина признался в преступлении, в полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. 

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