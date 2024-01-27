Собаку туляка высадили из электрички в Подмосковье: хозяин искал Арчи больше недели

16 января толстенький той-терьер Арчи ехал в электричке в компании своего хозяина. Мужчина затеял конфликт с кем-то из пассажиров и охрана высадила его, а Арчи остался в вагоне.

Спустя какое-то время охранники наткнулись на собаку, сфотографировали и высадили в Серпухове. После этого след малыша потерялся — хозяин вместе с волонтерами больше недели безрезультатно прочесывал станции.

После обращения в полицию Арчи удалось найти — упитанного малыша приютили неравнодушные граждане, которые забрали собаку со станции и увезли в деревню Сандарово. В настоящий момент Арчи и его хозяин воссоединились — полицейские передали собаку хозяину 25 января.