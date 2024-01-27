Затолкали в машину, заклеили скотчем глаза: в Киреевске двое местных жителей признаны виновными в грабеже

В Киреевском районе 19-летний и 20-летний местные жители признаны виновными в грабеже, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что 26 октября 2023 года обвиняемые назначили встречу 22-летнему знакомому на улице Набережной. Молодые люди завалили знакомого на землю, затолкали в свой автомобиль и заклеили глаза скотчем.

После этого они отобрали у потерпевшего телефон и перевели с его счета себе 92 300 рублей. Затем высадили парня в поселке Прогресс и уехали.

Приговором суда каждому из обвиняемых назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы.

