  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Затолкали в машину, заклеили скотчем глаза: в Киреевске двое местных жителей признаны виновными в грабеже - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Затолкали в машину, заклеили скотчем глаза: в Киреевске двое местных жителей признаны виновными в грабеже

Затолкали в машину, заклеили скотчем глаза: в Киреевске двое местных жителей признаны виновными в грабеже

Отправятся в колонию общего режима.

В Киреевском районе 19-летний и 20-летний местные жители признаны виновными в грабеже, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что 26 октября 2023 года обвиняемые назначили встречу 22-летнему знакомому на улице Набережной. Молодые люди завалили знакомого на землю, затолкали в свой автомобиль и заклеили глаза скотчем.

После этого они отобрали у потерпевшего телефон и перевели с его счета себе 92 300 рублей. Затем высадили парня в поселке Прогресс и уехали.

Приговором суда каждому из обвиняемых назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы. 
 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 14:14 0
Другие статьи по темам
Прочее
грабежКиреевскпроисшествияприговор судадежурная частьпрокуратура Тульской области
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Щекино мужчина покончил с собой
В Щекино мужчина покончил с собой
Собаку туляка высадили из электрички в Подмосковье: хозяин искал Арчи больше недели
Собаку туляка высадили из электрички в Подмосковье: хозяин искал Арчи больше недели
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.