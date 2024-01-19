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Названы самые криминальные районы Тульской области

Названы самые криминальные районы Тульской области

Региональная прокуратура представила статистику преступлений за 2023 год.

Всего за 2023 год в Тульской области выявлено 16 070 преступлений. Из них 6198 совершены с использованием интернета и телефона. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В январе—декабре 2023 года было выявлено 844 уголовных преступлений экономической направленности и 303 коррупционной.

На 42,6% снизилось количество убийств, совершенных рецидивистами (с 47 до 27), на 24,1% — количество уличных краж (с 245 до 186), на 13% — число общих краж (с 5 902 до 5 135) и на 19,1% — число разбоев (с 47 до 38). Количество преступлений, связанных с наркотиками, составило 1457.

На протяжении всего 2023 года снижалось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (с 1638 до 1563).
Кроме этого, на 8,5% уменьшилось количество уголовно наказуемых деяний, связанных с угоном транспорта (с 106 до 97), на 2% — количество потерпевших, претерпевших тяжкий вред здоровью (с 153 до 150).

Прокуратура раскрыла криминальную статистику по районам. Так, самым криминальным городом стала Тула — 7311 преступлений за год, после неё идёт Новомосковск — 1632 преступления. Замыкает не самую почётную тройку Алексинский район — 878 преступлений.

Отличился Тепло-Огарёвский район: за год тут произошло всего 24 преступления.

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