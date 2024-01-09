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Неизвестные дважды за неделю пытались поджечь частный дом на окраине Тулы

Неизвестные дважды за неделю пытались поджечь частный дом на окраине Тулы

В редакцию Myslo обратились владельцы дома — 74-летние Александр и Надежда Климовы.

По словам пенсионеров, первый раз их дом «атаковали» ночью 29 декабря 2023 года — швырнули в окно емкость с зажигательной смесью.

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Пожар мужчина потушил самостоятельно, после чего заколотил фанерой разбившееся окно.

— Ночью 6 января ситуация практически повторяется, только в этот раз окно облили какой-то смесью и подожгли. Сгорела москитная сетка, пара подпалин осталась на подоконнике и внешней стороне дома. С огнем тоже справились сами, после чего уже вызвали полицию.

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Начали с супругой думать-гадать, кто может нам желать зла. Пришли к выводу, что «послания» неизвестных были адресованы нашему родственнику-соседу, который уже несколько лет должен банку крупную сумму. Дело в том, что дом у нас на двух хозяев, поэтому хулиганы, видимо, немного «перепутали».

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Климовы рассказывают, что не раз получали письма от коллекторских компаний, адресованные на имя родственника. 47-летний мужчина, чей долг составляет около 130 000 рублей, заверял их, что беспокоиться не о чем: мол, он сам разберется с этим вопросом.

— А как он разберется, если он безработный? — возмущается Надежда Климова. — Я так перепугалась этих поджогов, что теперь спать не могу. Боюсь, сгорим заживо. А ему — хоть бы хны. Хотя вот после второй попытки поджога он нас заверил, что пойдет искать официальную работу.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области Myslo сообщили, что в Зареченском отделе полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. По её результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. 

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сегодня, в 16:16 +1
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