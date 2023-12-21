Альфонс выманил у тулячки деньги и ноутбук. А когда она попала в больницу — обокрал

В Туле ранее судимый 36-летний местный житель обвиняется в мошенничестве и краже, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствием установлено, с начала июня по 3 июля 2023 года обвиняемый в интернете познакомился с 37-летней жительницей поселка Шатск. Под различными предлогами (аренда офисного помещения для осуществления предпринимательской деятельности, необходимость закупки строительных материалов для ремонта кровли ее сестре) мужчина выманил у доверчивой дамы деньги и ноутбук. А в конце июня, когда потерпевшая находилась в больнице, он украл у нее ювелирные украшения. Ущерб от его действий составил 330 000 рублей.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.