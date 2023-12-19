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В Туле пенсионер убил племянника из-за споров об уборке снега

В Туле пенсионер убил племянника из-за споров об уборке снега

Мужчина задержан и признал вину.

В Туле 66-летний ранее судимый за убийство местный житель обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По информации Myslo, 17 декабря обвиняемый отмечал свой день рождения в компании 39-летнего племянника. В ходе застолья племянник обвинил дядю в том, что тот распускает слухи об ужасной уборке города от снега, после чего ударил его по лицу. Обвиняемый в ответ ударил родственника ножом в живот. От полученного ранения тот скончался на месте происшествия.

В настоящее время обвиняемый задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения, сообщили Myslo в пресс-службе СК. 


 

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