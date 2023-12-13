«Нет металлоискателя, пропускной режим не соблюдается»: прокуратура проверила на безопасность узловскую школу

Фото пресс-службы облпрокуратуры

Узловская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения в МБОУ «Средняя образовательная школа № 22» законодательства о противодействии терроризму. Нашлись нарушения.

Инструктаж о террористической безопасности произведен не со всеми сотрудниками. Обход и осмотр территорий и помещений осуществляется формально.

В учреждении не соблюдается пропускной режим входа на территорию и в здание школы, не используется ручной металлоискатель.

— С целью устранения выявленных нарушений межрайонной прокуратурой директору учреждения внесено представление, исполнение требований которого находится на контроле, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.