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«Нет металлоискателя, пропускной режим не соблюдается»: прокуратура проверила на безопасность узловскую школу
Фото пресс-службы облпрокуратуры

«Нет металлоискателя, пропускной режим не соблюдается»: прокуратура проверила на безопасность узловскую школу

Директору учреждения внесли представление.

Узловская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения в МБОУ «Средняя образовательная школа № 22» законодательства о противодействии терроризму. Нашлись нарушения.

Инструктаж о террористической безопасности произведен не со всеми сотрудниками. Обход и осмотр территорий и помещений осуществляется формально.

В учреждении не соблюдается пропускной режим входа на территорию и в здание школы, не используется ручной металлоискатель.

— С целью устранения выявленных нарушений межрайонной прокуратурой директору учреждения внесено представление, исполнение требований которого находится на контроле, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры. 

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