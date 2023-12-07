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Под Тулой за сбыт наркотиков и изготовление оружия задержали двух наркозависимых друзей

Под Тулой за сбыт наркотиков и изготовление оружия задержали двух наркозависимых друзей

Из незаконного оборота изъято 100 граммов наркотика и 2 самодельных пистолета.

В Щекинском районе сотрудники полиции задержали 21-летнего жителя поселка Ломинцевский по подозрению в распространении наркотиков.

В машине задержанного обнаружили 57 свертков с наркотиками, которые он планировал сбыть на территории региона. По данному факту следователями возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г»  ч. 4  ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Поскольку фигурант является наркозависимым, полицейские отработали круг его общения и установили его друга, который также употребляет запрещённые вещества. Кроме того, выяснилось, что 22-летний приятель закладчика занимается изготовлением огнестрельного оружия.

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В его гараже в посёлке Ломинцевский стражи правопорядка обнаружили и изъяли два самодельных пистолета Макарова, переделанных из травматических аналогов, и около 100 патронов к различным видам оружия. Примечательно, что патроны мужчина также изготавливал самостоятельно.

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В отношении молодого человека возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 223 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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