Туляк на ходу сбросил с грузового поезда 200 кг чугуна: дело направлено в суд

Фото: ЛО МВД России на станции Тула

Дознанием линейного отдела МВД России на станции Тула завершено расследование уголовного дела о хищении слитков чугуна с полувагона грузового поезда на перегоне «Присады – Дедилово».

Ранее неоднократно судимый 29-летний мужчина, зная, что через станцию «Присады» регулярно проходят грузовые поезда с черметом, решил улучшить своё материальное положение. Прибыв на железнодорожный переезд, он дождался приближающегося поезда, на ходу запрыгнул на вагон и сбросил с него 22 слитка чугуна общим весом 200 кг.

Когда он вернулся, чтобы забрать добычу, его задержали сотрудники транспортной полиции. Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ «Покушение на кражу» направлено в суд, рецидивист находится под подпиской о невыезде.