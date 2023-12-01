  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульские десантники ударными дронами уничтожили группу солдат ВСУ: видео - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляк на ходу сбросил с грузового поезда 200 кг чугуна: дело направлено в суд
Фото: ЛО МВД России на станции Тула

Туляк на ходу сбросил с грузового поезда 200 кг чугуна: дело направлено в суд

Злоумышленник дожидается приговора под подпиской о невыезде.

Дознанием линейного отдела МВД России на станции Тула завершено расследование уголовного дела о хищении слитков чугуна с полувагона грузового поезда на перегоне «Присады – Дедилово».

Ранее неоднократно судимый 29-летний мужчина, зная, что через станцию «Присады» регулярно проходят грузовые поезда с черметом, решил улучшить своё материальное положение. Прибыв на железнодорожный переезд, он дождался приближающегося поезда, на ходу запрыгнул на вагон и сбросил с него 22 слитка чугуна общим весом 200 кг.

Когда он вернулся, чтобы забрать добычу, его задержали сотрудники транспортной полиции. Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ «Покушение на кражу» направлено в суд, рецидивист находится под подпиской о невыезде.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 21:21 0
Другие статьи по темам
Событие
кражапреступлениеЛО МВД России на станции Тулачерметпоезд
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Белеве благоустроили городской парк
В Белеве благоустроили городской парк
Первые зимние выходные будут снежными и облачными
Первые зимние выходные будут снежными и облачными
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.