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В Белеве благоустроили городской парк
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Белеве благоустроили городской парк

Работы провели в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В первый день зимы в Белеве торжественно открыли обновленный парка. Проект «ПРОпаркъ» одержал победу на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков отметил, что благодаря губернатору Алексею Дюмину в регионе ведётся большая работа по благоустройству. Тульская область ежегодно принимает участие в конкурсе и небольшие населенные пункты могут создавать комфортную городскую среду за счет федерального финансирования.

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– Сегодняшнее событие – начало нового этапа развития этого исторического места. Проект разработан в тесном взаимодействии с жителями города и краеведами. Он учитывает и прошлое города, и потребности горожан всех возрастов. Уверен, что обновлённый парк полюбится белевцам, – сказал министр.

На площади почти 2 га сделано озеленение, проложена сеть дорожек и прогулочных троп, установлено современное освещение, парклеты, качели и арт-объекты. Пространство поделено на 4 тематические зоны: центральную, прогулочную, активную и детскую, смонтирована сцена для проведения мероприятий.  

В Тульской области уже реализовано 15 проектов, ставших победителями Всероссийского конкурса. В следующем году будут обновлены общественные пространства в Ефремове и Щекине.

 

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вчера, в 21:54 +1
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