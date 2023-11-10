Подростки с 19-го квартала «‎кошмарят»‎ Новомосковск? Стали известны подробности драки

В редакцию Myslo обратились обеспокоенная семья из Новомосковска. Сын Надежды и Владислава – шестнадцатилетний Артем (прим. авт.: имя изменено) стал жертвой уличной драки. Видео этого происшествия мы уже выкладывали на портале. Но, поговорив с родителями, узнали – в этой истории много деталей.

Читайте по теме: В Новомосковске пьяная толпа избила подростка: ищут очевидцев происшествия

В центре возле прокуратуры и райотдела…

Некоторые СМИ писали, что драка произошла во дворе одной из новомосковских многоэтажек. Это не так. Потасовка оказалась далеко не уличными разборками на окраине. Инцидент случился в самом центре города, на отреставрированной площадке. По соседству - районная полиция, администрация, прокуратура. Время – не поздняя ночь, а около 19 часов вечера.

Итак, суббота, 4 ноября, День народного единства, длинные выходные. Местная молодежь собирается в недавно отреставрированном сквере, у новых деревянных качелей. На променаде пересекаются две компании подростков…

Высказали за обувь и фотки в соцсетях

Как рассказала Надежда, прежде Артем уже конфликтовал с нападавшими, но без рукоприкладства.

– Летом у них была ссора, но конфликт урегулировали мирным путем. В чем была причина их передряг, озвучить не могу. При встрече компания из семи человек решила напомнить моему сыну летний инцидент. Зацепились за то, что он не достоин носить ботинки типа «камелоты», также припомнили его фото в «ВК».

Мой ребенок и его друзья никогда не решают вопросы кулаками. Они мирно разговаривают. Первый удар был со стороны тех ребят. Сначала сына просто оскорбляли, потом начали плевать в лицо и на одежду. Затем со стороны тех ребят последовали удары, – рассказала Надежда.

По словам Надежды, на Артема и его друга напали семь человек. В компании с его сыном и другим пострадавшим был еще один мальчик и девочка – они стояли в стороне и не вмешивались: парень защищал подругу.

– Моего сына сбили с ног прыжком, удар пришелся в область грудной клетки, он упал, после чего его начали избивать ногами, - поясняет Надежда. - Если бы прохожая женщина не закричала на них, страшно подумать, чем бы все кончилось. Вокруг было много очевидцев. Не менее двенадцати человек. Мы знаем имена, фамилии нападавших. Некоторые из этих ребят занимаются боевыми видами спорта, считают себя «правильными». Они из благополучных семей. Нет такого, что их родители были пьяницами или вели аморальный образ жизни. Эта компания ребят из 19-го квартала. Место славится тем, что там некоторые живут «по понятиям».

90-е умерли, но не прошли?

Женщина говорит: таких инцидентов в городе давно не было.

– По ощущениям, что 90-е вернулись к нам. Потому что история продолжилась на следующий день. Друзей Артема вызвали на разговор, парни пошли на встречу. Перед ним извинились за инцидент. И… снова ударили… А вечером от этой компании «боксеров» пришло сообщение: «Вы можете ходить, где хотите, одеваться как хотите!» Ну, спасибо, что даете разрешение, как нам вести себя в нашем городе! – комментирует Надежда.

Видеозапись – камень преткновения

Со слов Надежды, У Артема диагностировали сотрясение мозга и ушибы. Свидетелей происшествия было предостаточно. Но подростки напуганы. Друг Артема, на которого тоже напали, решил не подавать заявление. Но готов пойти свидетелем.

Поставить точки над i помогли бы видеозаписи с уличных камер видеонаблюдения. Тот ролик, что гуляет по соцсетям, предоставлена жителем местной многоэтажки: он снимал происходящее с балкона дома. Разглядеть виновников там невозможно, но тот факт, что там много людей – неоспорим.

Как рассказал Myslo начальник управления обеспечения безопасности населения гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций по городу Новомосковску Александр Быков, по периметру работало восемь камер и тревожная кнопка вызова полиции.

– Система видеонаблюдения работала исправно. Она установлена там как раз для предотвращения подобных случаев. Все записи есть в наличии и по запросу правоохранительных органов мы их готовы предоставить. Официального запроса от них пока не поступало.

Дело не возбуждено

Как прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тульской области, отдел МВД России по Новомосковску заявление зарегистрировал, выясняются обстоятельства, проводится проверка.

Со слов родителей, пострадавший мальчик сейчас проходит судмедэкспертизу.

– Будем добиваться, чтобы возбудили дело, а виновные понесли наказание, – резюмировала Надежда.