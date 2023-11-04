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В Щекинском районе двое грабителей на глазах у соседа украли с дачи трубы и арматуру

В Щекинском районе двое грабителей на глазах у соседа украли с дачи трубы и арматуру

Сосед потребовал вернуть награбленное, но мужчины решили, что им трубы и арматура нужнее.

Щекинский межрайонный суд Тульской области рассмотрел уголовное дело в отношении Череповского и Алешина, обвиняемых в открытом хищении. 
 
Днем 30 марта мужчины приехали на автомобиле в дачный кооператив р.п. Первомайский Щекинского района. На садовом участке они нашли 9 металлических труб и 10 арматур и начали их грузить в машину. Это заметил сосед и потребовал вернуть похищенное. Но грабители не остановились, погрузили добычу и уехали.

«Своими действиями подсудимые причинили материальный ущерб потерпевшей А. на общую сумму 857 руб. 90 коп.», – говорится в сообщении пресс-службы суда.

В судебном заседании Алешин В.Н. и Череповский Р.Н. вину признали полностью, в содеянном раскаялись.  Суд приговорил каждого к исправительным работам на год с удержанием 10 % заработной платы в доход государства ежемесячно. 
 
Мера пресечения осужденным до вступления приговора в законную силу оставлена без изменения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. 
 
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке. 

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