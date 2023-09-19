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В Туле водителя «Хонды» привлекут к ответственности за госномера «с сюрпризом»
Фото: vk.com/4p.tula

В Туле водителя «Хонды» привлекут к ответственности за госномера «с сюрпризом»

Молодому человеку грозит штраф в 5000 рублей или лишение водительского удостоверения на срок до трёх месяцев.

Тулячка заметила в одном из дворов оружейной столицы иномарку с устройством, позволяющим скрывать госномера во время езды. Фотографии машины появились в группе «Автохамы и ДТП Тула».

Сотрудники региональной Госавтоинспекции провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали нарушителя – им оказался 29-летний молодой человек.

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– В отношении водителя был составлен протокол по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ «Управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации ГРЗ либо позволяющих их изменить или скрыть, – сообщили в ведомстве.

Водителю грозит штраф на сумму до 5 тысяч рублей либо лишение водительского удостоверения на срок до трёх месяцев. Окончательное решение примет суд.

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