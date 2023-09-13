Работа по наводке: в Туле задержали мужчин, укравших из припаркованной машины почти 2 млн рублей

В Туле полицейские задержали подозреваемых в крупной краже, сообщает пресс-служба областного УМВД.

В дежурную часть обратился 45-летний туляк, который заявил, что из его автомобиля, припаркованного на Красноармейском проспекте, совершена кража. Неизвестные утащили оттуда сумку, в которой был 1 миллион 850 тысяч рублей.

Стражи порядка в кратчайшие сроки установили подозреваемых. Ими оказались трое безработных мужчин 1983, 1992 и 2001 годов рождения. По предварительной информации, подозреваемые получили от неустановленного лица информацию, что в машине будет находиться крупная сумма, разбили окно автомобиля и вытащили оттуда сумку с деньгами.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанные дали признательные показания. При этом часть украденного они уже успели потратить.