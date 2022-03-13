Пожар на складе в Туле тушили шесть часов

От МЧС России привлекалось 32 человека и 9 единиц техники.

Пожар на складе, расположенном на ул. Н. Островского, 78, тушили шесть часов. Напомним, происшествие случилось в Туле накануне.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, первые пожарные расчеты прибыли на место в 22.28. Открытое пламя ликвидировали лишь под утро — в 4.27.

Пострадавших нет. В результате происшествия ангар выгорел по всей площади. По предварительной информации, в помещении хранился утеплитель холлофайбер.

Площадь возгорания, по уточненным данным, составила 800 кв. м.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 32 человека и 9 единиц техники, среди которой были автолестница и автоматический коленчатый подъемник.