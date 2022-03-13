Пожар на складе в Туле тушили шесть часов
От МЧС России привлекалось 32 человека и 9 единиц техники.
Пожар на складе, расположенном на ул. Н. Островского, 78, тушили шесть часов. Напомним, происшествие случилось в Туле накануне.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, первые пожарные расчеты прибыли на место в 22.28. Открытое пламя ликвидировали лишь под утро — в 4.27.
Пострадавших нет. В результате происшествия ангар выгорел по всей площади. По предварительной информации, в помещении хранился утеплитель холлофайбер.
Площадь возгорания, по уточненным данным, составила 800 кв. м.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 32 человека и 9 единиц техники, среди которой были автолестница и автоматический коленчатый подъемник.
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