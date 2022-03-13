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Пожар на складе в Туле тушили шесть часов

Пожар на складе в Туле тушили шесть часов

От МЧС России привлекалось 32 человека и 9 единиц техники.

Пожар на складе, расположенном на ул. Н. Островского, 78, тушили шесть часов. Напомним, происшествие случилось в Туле накануне.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, первые пожарные расчеты прибыли на место в 22.28. Открытое пламя ликвидировали лишь под утро — в 4.27.

Пострадавших нет. В результате происшествия ангар выгорел по всей площади. По предварительной информации, в помещении хранился утеплитель холлофайбер.

Площадь возгорания, по уточненным данным, составила 800 кв. м.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 32 человека и 9 единиц техники, среди которой были автолестница и автоматический коленчатый подъемник.

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Крупный пожар: в Туле загорелся склад, Фото: 1
Крупный пожар: в Туле загорелся склад, Фото: 2
Крупный пожар: в Туле загорелся склад, Фото: 3
Крупный пожар: в Туле загорелся склад, Фото: 4
Крупный пожар: в Туле загорелся склад, Фото: 5
Крупный пожар: в Туле загорелся склад, Фото: 6
Крупный пожар: в Туле загорелся склад, Фото: 7
Крупный пожар: в Туле загорелся склад, Фото: 8
Крупный пожар: в Туле загорелся склад, Фото: 9
Крупный пожар: в Туле загорелся склад, Фото: 10
Крупный пожар: в Туле загорелся склад, Фото: 11
Крупный пожар: в Туле загорелся склад, Фото: 12
Крупный пожар: в Туле загорелся склад, Фото: 13
Крупный пожар: в Туле загорелся склад, Фото: 14
Крупный пожар: в Туле загорелся склад, Фото: 15
Крупный пожар: в Туле загорелся склад, Фото: 16
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:01 +4
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